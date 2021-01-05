В России преступники, осуждённые за коррупцию, накопили к концу 2020 года штрафов на общую сумму в 31 миллиард рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.В ФССП также заявили, что за 11 месяцев прошлого года приставами передали за 8,5 тысячи производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 миллиарда рублей, но к декабрю более двух тысяч дел закрыли, а преступники погасили долги на три с половиной миллиарда рублей.В конце 2020 года средний штраф для коррупционера составлял пять миллионов рублей, а в 2017-м году он немного превышал три миллиона, сообщает ТАСС.