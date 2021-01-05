В 2021 году лучшей иностранной валютой для сбережений станет евро, поскольку европейская экономика стремительно восстанавливается, заявил эксперт по фондовому рынку компании \\"БКС Мир инвестиций\\" Михаил Зельцер.- Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро, - объяснил Зельцер в беседе с РИА Новости.Эксперт по фондовому рынку также отметил, что среди резервных валют, кроме евро, среднесрочный потенциал сохраняется за юанем и иеной.