В Великобритании умирающая от коронавируса 76-летняя Мария Рико ненадолго отказалась от аппарата искусственной вентиляции лёгких, чтобы попрощаться с семьёй, сообщает The Mirror.Первым в семье Марии из Лестера заразился коронавирусом 12-летний внук. Затем заболела её дочь, 49-летняя Анабель Шарма. Мария была последним заболевшим в семье.Дочь и мать быстро госпитализировали в Лестерскую королевскую больницу, и обеих пришлось подключить в аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мария попросила предоставить ей бумаги об отказе от реанимации при остановке сердца.Анабель рассказала, что мама пыталась ей что-то сказать, но она смогла разобрать только слова \\"готова убирать\\" и \\"кремация\\".76-летняя Мария сняла на время кислородную маску, чтобы попрощаться с дочками Анабель и Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре Мария умерла.Анабель выписалась из больницы только через месяц, но ей постоянно нужен кислород из-за сильного повреждения лёгких.- Скорость, с которой ковид опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и вопрос выживания является рулеткой, - предостерегла Анабель, призывая всех соблюдать меры предосторожности и представить себя на её месте.- Мы были так осторожны, пока мама жила с нами. Я никогда не думала, что ковид ударит по нам – но это произошло, - поделилась женщина.