В московском Электротеатре Станиславский началось прощание с актёром Владимиром Кореневым. Проститься с ним пришли коллеги, родственники и поклонники артиста.Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме \\"Человек-амфибия\\", умер 2 января. Ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус.Советский и российский актёр Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он сыграл главную роль в фильме \\"Человек-амфибия\\" режиссёра Владимира Чеботарева, будучи студентом ГИТИСа. Позже он служил в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас он называется Электротеатр Станиславский).Он также известен ролями в картинах \\"Дети Дон-Кихота\\", \\"Дорога в ад\\" и \\"Освобождение\\".