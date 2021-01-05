В России за минувшие сутки выявлено 24 246 новых случаев заражения коронавирусом. У 11,8% из новых заболевших не было никаких симптомов заражения. Общее число заразившихся в России за всё время эпидемии достигло 3,28 миллиона человек. Новые заражённые зафиксированы в 84 регионах из 85.Больше всего заражённых выявлено в Москве - 4 842 человека. Еа втором месте Санкт-Петербург с 3 649 заболевшими, а на третьем Московская область, где специалисты нашли заражение коронавирусом у 1 131 человека.За сутки выздоровели 22 632 человека, а за всё время пандемии коронавируса в России - 2,66 миллиона пациентов.518 человек скончались за сутки из-за заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Всего в России число жертв коронавируса достигло 59 506 человек.Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам врача-инфекциониста, со временем коронавирус станет лёгким респираторным заболеванием.