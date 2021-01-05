В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице останутся на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.Минимальный размер пособия по безработице составит 1 500 рублей, а максимальное - 12 130 рублей. Первые три месяца после признания безработным гражданин будет получать 75% заработка, но не больше максимального пособия по безработице, вторые три месяца гражданин будет получать 60% заработка, но менее пяти тысяч рублей.