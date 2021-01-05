В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице останутся на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.Минимальный размер пособия по безработице составит 1 500 рублей, а максимальное - 12 130 рублей. Первые три месяца после признания безработным гражданин будет получать 75% заработка, но не больше максимального пособия по безработице, вторые три месяца гражданин будет получать 60% заработка, но менее пяти тысяч рублей.Напомним, в марте 2020 года правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 рублей до 12 130 рублей. Сначала кабмин принял такое решение, чтобы поддержать во время пандемии коронавируса граждан, оставшихся без работы, но позже максимальную планку пособия сохранили на том же уровне.