Мониторинг цен на продукты, который организовала Генеральная прокуратура России, позволил предотвратить попытки роста цен с начала пандемии, сообщили в пресс-службе ведомства.Также в Генпрокуратуре ответили агентству ТАСС, что из-за пандемии коронавируса прокуроры стали активнее реагировать на сообщения о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары, чтобы защитить права граждан. Прокуроры наладили контроль и взаимный обмен данными с Федеральной антимонопольной службой, а также организовали регулярные надзорные проверки.