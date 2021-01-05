Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему приходилось сталкиваться с жёсткой критикой от президента России Владимира Путина.На вопрос в интервью Владимиру Соловьёву, часто ли такое случается, Дмитрий Песков ответил: \\"Слава богу, не очень\\".- Я сталкивался с серьёзной критикой президента, - заявил пресс-секретарь, Жить сразу не хочется.Песков также рассказал, что обычно президенту можно высказать свою точку зрения, он с ней \\"не всегда соглашается, но слышит\\".- Если речь не идет о какой-то существенной ошибке. Цена любой несущественной ошибки на уровне работы главы государства возрастает кратно, она превращается в очень серьезную, - объяснил представитель Кремля.Песков также отметил, что за 12 лет совместной работы с президентом в условиях разных конфигураций офиса Путина, у президента и пресс-секретаря сложились некие личные отношения.- Мое бюрократическое счастье заключается в уникальности позиции, потому что я в силу этой должности почти всегда занимаюсь теми темами, которыми занимается президент, так или иначе в это приходится вникать, чтобы понимать, что происходит, и эти темы варьируются от эпидемиологии и тематики производства вакцин до сельского хозяйства и проблематики красных водорослей на Камчатке, - рассказал Дмитрий Песков.