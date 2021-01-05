Предложение партии \\"Коммунисты России\\" амнистировать кредиты в пределах трёх миллионов рублей опасно и нереализуемо, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг. Он объяснил это тем, что банки выдают деньги вкладчиков.Напомним, \\"Коммунисты России\\" обратились с такой инициативой в Госдуму в связи с экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.- Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать... У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами: \\"Верните наши деньги!\\". Их теперь к Сурайкину направлять? - заявил Гартунг в беседе с РИА Новости.Он также отметил, что лучше было бы признать вынужденно безработными всех, кто потерял свои доходы в период нерабочих дней, а также выплатить им по 70% утраченного заработка из федерального бюджета. При этом, отмечает Гартунг, сумма должна быть не меньше прожиточного минимума, и такая инициатива уже внесена в Госдуму.