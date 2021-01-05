Президент России Владимир Путин живёт на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также поделился, что мало кто смог бы выдержать подобный темп, но для президента работа стала смыслом жизни. Песков добавил, что у Путина почти не бывает выходных. Кроме того, для президента почти не существует разделения дней недели.- Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день, - отметил Песков в интервью Владимиру Соловьёву.