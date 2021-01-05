Молодежная сборная России после того, как проиграла Канаде со счетом 0:5, отправилась в утешительный финал чемпионата мира по хоккею 2021. Турнир в Эдмонтоне завершится для россиян на несколько часов пораньше.После завершения двух полуфиналов чемпионата вырисовались пары финальных встреч. И в первой из них по порядку будут играть сборные России и Финляндии. Во втором - США и Канада.Россияне вот уже 10 лет не могут победить на молодежном чемпионате мира по хоккею после легендарного успеха на МЧМ-2011. За это время были 4 серебра и 4 \\"бронзы\\". Сегодня, в ночь с 5 на 6 января 2021 года - шанс пополнить коллекцию наград престижных турниров по итогам встречи с Финляндией.Прямая видеотрансляция матча Финлянди - Россия начнется в 1:30 по московскому времени. Эфир можно будет увидеть традиционно, как и все встречи наших на турнире, на Первом канале, сайте 1tv.ru, официальном сайте ФХР. Прямую онлайн-трансляцию проведет и сайт KP.RU.