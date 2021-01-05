Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о доходах своей семьи, напомнив, что является высокопоставленным госслужащим, и имеет соответствующую зарплату.«Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает», - сообщил представитель Кремля в программе \\"Соловьев Live\\" на YouTube-канале.При этом Песков заявил, что его супруга Татьяна Навка работала с четырёх лет для, чтобы быть не бедной. «Скиталась по миру, когда была нищая Россия, она уехала жить в Америку и до сих пор признательна США, за то, что они их приютили, платили деньги», - отметил он, уточнив, что как рассказывала его жена, она в то время «мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Левайс» или просто сходить в МакдоналдсПресс-секретарь российского президента отметил, что у его супруги «красивой жизни в жизни было очень мало».Песков в прошлом году заработал более 14,6 миллиона рублей, а его супруга Навка получила свыше 235,9 миллиона рублей.