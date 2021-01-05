Коронавирусную инфекцию обнаружили у президента Армении Армена Саркисяна. COVID-19 был выявлен после проведенной политику операции в Лондоне. Как сообщили в президентской администрации, глава государства самоизолировался.В администрации президента уточнили, что в Лондон Саркисян направился вместе с семьей и внуками Президент в рамках своего отпуска для встречи Нового года. В минувшие воскресенье, 3 января, президент Армении перенес операцию на ноге, которая прошла успешно, однако у него появились симптомы коронавирусной инфекции.«У президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными», - приводит РИА Новости сообщение администрации президента Армении.В период самоизоляции Саркисян временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.Напомним, днем ранее в Великобритании объявил о введении нового, третьего, национального карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации.