Лэнс О'Брайен, партнёр актрисы Тани Робертс, получил радостную весть, ответив на телефонный звонок во время интервью на телевидении. Врачи сообщили ему, что она жива.Лэнс рассказывал телеканалу о своей потере и о боли, которую он испытывает из-за гибели женщины, с которой он провёл 18 лет жизни. Внезапно раздался телефонный звонок из больницы, куда госпитализировали ранее Таню. Прервав интервью, Лэнс взял трубку: \\"Вы говорите, она жива?\\", воскликнул Лэнс в эфире телеканала, передаёт The Sun.Положив трубку, он заплакал и сказал: \\"В больнице говорят, она жива. Мне позвонили из отделения интенсивной терапии\\".До этого момента Лэнс рассказывал в интервью, что даже не смог навестить Таню в больнице из-за ограничений, принятых на время пандемии коронавируса, но смог провести с ней воскресенье, которое уже считал последним в их жизни.- Когда я к ней пришёл, я видел, что она открыла глаза. Я почувствовал себя хорошо. Я тогда сказал: \\"Эй, у неё глаза открыты. Она открыла глаза\\". А мне ответили, что это просто рефлекторно, - рассказал Лэнс.Напомним, как писал сайт KP.ru, издание TMZ сообщило 4 января, вчера, что Таня Робертс упала во время прогулки со своими собаками в канун Рождества, 25 декабря. Остальные дни она провела в больнице, подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а 3 января скончалась.Таня Робертс приобрела популярность, сыграв девушку Джеймса Бонда в картине 1985 году \\"Вид на убийство\\".