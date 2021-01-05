Во вторник, 5 января, участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Катара, Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали соглашение о нормализации связей между странами, и прекращении дипломатического кризиса с Катаром.Соглашение о примирении, подписание которого в прямом эфире транслировал телеканал Al Arabiya, предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром, который в свою очередь должен отказаться от исков против государств, участвующих в договоре.Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром в 2017 году, обвинив своего соседа в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к этим странам присоединились Мавритания, Мальдивы, Маврикий, Ливия, Йемен, а также Союз Коморских островов.