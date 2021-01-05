С 2021 года в России начнет работать новая система начисления зарплат бюджетникам, и будет включать базовую ставку, а также тарифную сетку из 18 разрядов. Определять компенсационные, стимулирующие выплаты и регулировать дифференциацию окладов и ставок будет правительство. Подробно об этом рассказала зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.Как отмечается, заработная плата бюджетников будет складываться из основного оклада, премии не менее 5 процентов, доплаты за вредность и работу в выходные дни и других дополнительных платежей. Общая доплата может составить 60 процентов от всего оклада. В отдельных случаях сумма может быть до 120 процентов, передает \\"Парламентская газета\\".Согласно новым правилам, бюджетники будут получать одинаковые средства вне зависимости от своего региона. Бюджетные работники могут рассчитывать на помощь материального характера (30 процентов) и поддержку на выздоровление (50 процентов).«Новая система приведёт к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку зарплаты также будут учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности», - приводит «Парламентская газета» слова депутата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Может ли зарплата врача быть меньше зарплаты уборщикаВ редакцию «КП» обратился читатель, прислав скрин объявления о вакансии врача-диетолога с заработной платой от 28 тысяч рублей в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии (подробнее)