Подготовлен проект указа о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам во вторник, 5 января.«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд \\"Круг добра\\"», - заявил российский лидер, отметив, что в данный фонд пойдут средства от повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о расчетах правительства, что порядка четырех тысяч детей получат лечение и лекарства из средств фонда помощи детям с редкими заболеваниями.Напомним, с 1 января ставка НДФЛ повысилась с 13 до 15 процентов для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год. Доходы федерального бюджета, получаемые от применения повышенной ставки будут направлены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.