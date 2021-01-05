Подавить коронавирусную инфекцию способны флувастины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии. К такому выводу пришла группа немецких и шведских учёных.Согласно исследованию, опубликованному на портале MedRxiv, специалисты установили, что флувастатин влияет на протеомы клеток, инфицированных SARS-CoV-2, ингибируя трансляцию и репликацию коронавируса.У заболевших коронавирусом, которые получали терапию статинами, был зарегистрирован более благоприятный клинический исход. По мнению экспертов, результаты их исследования говорят о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для пациентов с COVID-19 и оказывает умеренное положительное влияние.Напомним, ранее ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97 процентов коронавируса в организме за пять минут. Оказалось, что такое свойство имеет обычный сок черноплодной рябины. Сильный противовирусный и противовоспалительный эффект имеет также гранатовый сок, способный убивать до 80 процентов патогенов COVID-19, а также зеленый чай. Для уничтожения вируса специалисты советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день