На 1 января доступность дошкольного образования оценивается в 98 процентов. Такую оценку дала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По ее словам, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в России составила 90 процентов, для детей в возрасте от трех до семи лет - почти 100 процентов.«В целом доступность дошкольного образования по территории Российской Федерации на 1 января 2021 года оценивается в 98 процентов», - подвела итог вице-премьер.Голикова также сообщила, что по итогам прошедшего 2020 года в нашей стране было введено 828 детсадов на 122 тысяч мест, а в текущем году планируется ввести еще 667 детсадов. До конца года будет введено в эксплуатацию более 57 тысяч мест.«По некоторым объектам, к сожалению, срок ввода пришлось перенести на 2021 год. Но в следующем году планируется ввести еще 68,7 тыс. мест в детских садах», - отметила она.