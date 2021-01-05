Председатель Национальной медицинской палаты Украины, глава Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко отверг утверждения представителей украинской власти, что российскую вакцину «Спутник V» нельзя зарегистрировать в стране, и завил, что этот препарат на территории незалежной появится первый, а китайского - в ближайшее время ожидать не стоит.«Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули», - сказал украинский специалист изданию Шарий.net.Врач-эпидемиолог сообщил, что ранее две украинские компании – «Медицинские закупки Украины» и ПрАТ «Лекхим» подписали между собой договор о поставке китайской вакцины, которая еще окончательно не зарегистрирована в самом Китае. Кравченко предположил, что компания Sinovac даже не представляет, что две украинские фирмы подписали между договор о поставке их препарата.Кроме того, по его словам, утверждения представителей украинских власти о невозможности зарегистрировать российскую вакцину появились из коммерческих интересов этих людей.Напомним, накануне на Украине партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей граждан за возможность регистрации в стране российской вакцины «Спутник V».