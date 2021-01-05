Судно «Герои Даманского» с грузом мороженой рыбы потеряло ход в Охотском море. На его борту находятся 60 членов экипажа.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, судно подало сигнал о потере хода около 15:00 по московскому времени в 130 километрах от поселка Октябрьский. На данный момент судно легло в дрейф в восточном направлении.По данным источника, угрозы тем, кто находится на борту, нет. Безопасность обеспечивает находящееся рядом судно «Хотин». Кроме того, на место выдвинулось спасательное судно «Сибирский», которое должно подойти на следующий день в среду, 6 января.