Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что их с российским коллегой Владимиром Путиным «загнали в одну команду» в политике.«Нас загнали уже намертво в одну команду», - заявил белорусский лидер в передаче «Действующие лица» на канале «Россия 1».Лукашенко также отметил, что играет в одной команде с президентом России в хоккей.Ранее белорусский лидер рассказал, что договорился Путиным быть надежными друзьями и опорой друг другу. Лукашенко тогда заявил, что вместе с российским президентом они констатировали «непреклонный факт» о том, что «сегодня у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет».Напомним, Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром Путиным вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги. Все игроки поделились на две команды - «белые» и «синие». Президенты Белоруссии и России играли за «белых». Любительский матч закончился сокрушительной победой «белых» со счетом 13:4.