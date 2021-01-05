Президент России Владимир Путин назвал важнейшими приоритетными задачами российских властей в 2021 год снижение безработицы в стране и обеспечение стабильного заработка россиян.«Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит дать людям стабильный заработок», - отметил российский лидер в ходе совещания по социальным вопросам во вторник, 5 января.Путин отметил, что «крайне важно» обеспечить быстрое восстановление рынка труда одновременно с введенными мерами адресной социальной поддержки граждан.Российский лидер также обратил внимание на то, что есть много проблем в социальной сфере, и не все из них были затронуты в ходе совещания. По его словам, отдельного разговора требует вопрос о механизме социального контракта.«Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой, важнейшей, я считаю, программе», - заявил глава государства.