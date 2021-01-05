Россия и Саудовской Аравией достигли договоренностей по переговорам ОПЕК+. Страны приняли решение сохранить текущие условие соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Москва и Эр-Рияд пришли к компромиссу не повышать добычу нефти в рамках сделки в феврале, а начать наращивать ее добычу в мартеУточняется, что сами переговоры, которые были прерваны накануне, ещё не начались. Как сообщили делегаты, встреча отложена на более позднее время, но официально об этом пока никого не уведомили.Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заключённая в марте 2020 года, спасла мировую энергетическую отрасль от коллапса и не допустило падения цены на нефть.