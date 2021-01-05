Американская актриса и модель Таня Робертс, известная по роли девушки Джеймса Бонда, ушла из жизни в возрасте 65 лет, после опровержения новости о ее смерти.Как передает TMZ, во вторник, 5 января, муж актрисы Лэнс О'Брайен сообщил, что ему перезвонили из клиники и сообщили, что его супруга все-таки скончалась.Как писал сайт kp.ru, сообщение о смерти Робертс появилось 4 января. Сообщалось, что актриса упала во время прогулки со своими собаками в канун Рождества, 25 декабря, и провела неделю в больнице, подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а 3 января скончалась. По данным источников, ее смерть не связана с COVID-19.Однако накануне Лэнс О'Брайен, партнёр актрисы сообщил, что получил радостную весть, ответив на телефонный звонок во время интервью на телевидении. Врачи сообщили ему, что она жива.Таня Робертс стала известной после выхода на экраны в 1985 году картины «Вид на убийство», где Джймса Бонда сыграл актер Роджер Мур. Робертс также снималась в таких фильмах как «Шина - королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна».