Президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести партнёрам, которые ушли за «красные линии», как это сделал Киев. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства будет действовать вдумчиво и аргументированно.Как отметил представитель Кремля, «стрелять себе в ногу» для мести не является моделью поведения Путина.«\\"Стрелять себе в ногу\\", чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», - сказал пресс-секретарь в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube, отвечая на вопрос о реакции российского лидера на действия зарубежных партнеров.Песков также прокомментировал события на Украине, начавшиеся с революции 2013–2014 годов. По словам пресс-секретаря российского лидера, произошедшее является трагедией для всей Европы, однако на данный момент это немного стёрлось.«Мы не склонны это остро воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно. Поэтому и продолжается работа с визави России», - сказал он, отметив, что местами работа «жёсткая», но где-то прилагаются попытки «искать какую-то серединную линию»