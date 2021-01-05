Гонконгский рынок недвижимости известен как один из самых дорогих рынков жилья в мире, но все большую долю на нем занимают нано-квартиры площадью меньше 24 квадратных метров. В прошлом году на них пришлось рекордные 13 процентов от числа всех проданных в городе жилых помещений.Как передает Bloomberg со ссылкой на исследование Liber Research Community, в 2019 году площадь каждой восьмой квартиры (12,9 процентов жилых помещений) в Гонконге была «меньше двух парковочных мест» - менее 24 квадратных метров. Такие показатели являются рекордными, поскольку еще в 2010 году на такие жилплощади приходилось всего 0,2 процента от общего числа продаж.Кроме того, с 2010 года сократилась средняя площадь нано-квартир. Она стала меньше на 0,7 квадратных метров, и в прошлом году составила 19,8 квадратных метров. Как отмечается в исследование, площадь самой маленькой проданной в городе нано-квартиры составила 11,9 квадратных метров, а ее жилплощадь была «меньше четырех двуспальных матрасов, положенных рядом друг с другом».