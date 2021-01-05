В Германии продлевают карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Локдаун продлится по меньшей мере до 31 января. Об этом сообщил немецкий канцлер Ангела Меркель.«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», - заявила глава немецкого правительства по итогам совещания с главами региональных властей.Кроме того, Меркель подтвердила, что в кризисных регионах Германии в связи с COVID-19 запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км. К таким причинам относится посещение врача.Напомним, жесткие карантинные меры, предпринятые немецким правительством с целью остановить распространение коронавируса, вызывают недовольство граждан, которые считают, что этим нарушаются их права и свободы. Люди выхолят на уличные протесты против карантина. При этом власти Германии уже не первый раз заявляют об их продлении, а 16 декабря начался самый жесткий локдаун в истории страны, который должен был продлиться до 10 января.