Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте этого года, которое составит 7,125 млн б/с.Как передает ТАСС со ссылкой на два источника в ОПЕК, Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить нефтедобычу на 75 тыс. б/с в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. б/с, соответственно. Такой рост добычи будет возможен за счет добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией.«Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели - рост добычи», - приводит издание заявление источника.Напомним, сегодня, 5 января, стало известно о том, что Россия и Саудовской Аравией достигли договоренностей по переговорам ОПЕК+. Страны приняли решение сохранить текущие условие соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти, а начать повышать ее в мартеПремьер-министр России Александр Новак назвал «новогодним подарком» решение Эр-Рияда дополнительно сократить добычу нефти. «Это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами», - отметил он.