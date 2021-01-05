Текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией пойдет на спад в начале весны. Больших подъёмов уровня распространения COVID-19 после этого не будет. Такой прогноз дал врач-иммунолог Владимир Болибок,Как передает URA.RU, по его словам, наша страна уже вышла на так называемое плато, достигнув наивысших показателей в развитии пандемии коронавируса. Уровень заболеваемости будет падать с конца февраля - начала марта.При этом, как отметил вирусолог Алексей Аграновский, не надо ожидать резкого спада количества заболевших. Эксперт отметил, что спад будет плавным и постепенным. По его словам, важную роль сыграет вакцинация, которая ускорит этот процесс.Напомним, сегодня, 5 января, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что уже более одного миллиона россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V», и ни у кого из них не было нежелательных реакций на препарат,