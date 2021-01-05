Прошедший год стал рекордно теплым во всех федеральных округах России, исключением стал только Северо - Кавказский федеральный округ. За всю историю метеонаблюдений 2020 год стал самым жарким в стране. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений … Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю», - приводит ТАСС слова эксперта.Синоптик отметил, что в российской столице в прошлом году среднегодовая температура оказалась сразу на три градуса выше нормы. «Только представьте, насколько это большой отрыв», - заявил он, подчеркнув, что среднегодовое значение является малоизменчивой характеристикой.По словам метеоролога, такие рекорды связаны с глобальным потеплением.