Совет Международной федерации хоккея (IIHF) примет общается с хоккейными федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщил глава организации Рене Фазель, уточнив, что решение по поводу места проведения ЧМ этого года могут принять на заседании в конце января«IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий», - приводит ТАСС слова главы IIHF.Фазель отметил, что Международной федерации хоккея собирается поговорить с белорусским правительством для того, чтобы обсудить политическую ситуацию внутри страны, а также обстановку с распространением коронавирусной инфекции.«В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение», - отметил он.Напомним, Чемпионат мира 2021 года должен состояться в период с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. На сегодняшний день белорусская сторона может лишиться права проведения матчей первенства.