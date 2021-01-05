Медицинские работники и люди с ослабленным здоровьем должны быть привиты от коронавирусной инфекции в первую очередь. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.«Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьезно заболеть - это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения», - заявил глава ВОЗ, отметив, что мир находится в моральном долгу перед работниками здравоохранения, которые борются с пандемией «наперегонки со временем».Гебрейесус сообщил, что вакцинация от COVID-19 уязвимых слоев населения началась уже более чем в 30 странах мира, и призвал страны к солидарным действиям в борьбе с коронавирусом.«Мы вступили в новый этап пандемии COVID-19, в котором солидарность необходима как никогда прежде», - подчеркнул он.