Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к Донецкой и Луганской областной администрации с просьбой до 12:00 15 января предоставить информацию о возможности проведения 28 марта первых местных выборов на отдельных территориальных общинах этих областей. Об этом говорится в сообщении украинского ЦИКа.Выборы собираются провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах, Волновахского, Бахмутского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.В ЦИК Украины также сообщили, что Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности во время проведения выборов.«Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА (областных военно-гражданских администраций)», - говорится в заявлении Центризбиркома.Напомним, в августе прошлого года ЦИК Украины отменил местные выборы в некоторых подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.