Вашингтон расширил санкции против Тегерана, включив в «черный список» несколько сталелитейных компаний, большая часть из которых связана с производством стали. Об этом сообщило Министерство финансов США.Под ограничения попали 13 иранских компаний, а также по одной организации из Великобритании, Китая, и Германии. Санкции ввели в отношении компаний Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel, Khazar Steel Co, Bonab Steel Industry Complex, а также Gilan Steel Complex. Кроме того, в списке оказался один иранский гражданин.Напомним, ноябре после слов помощника по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен о том, что Вашингтон ввел слишком много ограничений против Москвы и Тегерана, что почти не осталось возможностей для новых санкций, Минфин США ввел ограничения в отношении девяти граждан Ирана, а также 47 иранских организаций. В «черный список» также попали по одной турецкой и германской компании.