Хоккеист сборной России Артемий Князев во время второго перерыва в матче против команды Финляндии в битве за \\"бронзу\\" молодежного чемпионата мира подвел итог 40 минут битвы за медали. Пока что у российской команды есть проблемы в игре против финнов. Но все-таки наш хоккеист уверен, что многие вопросы получится решить во время перерыва между периодам.- Соперник много шайб набрасывает в зону и давит 2-3 игроками. Надо лучше открываться и срываться в контратаки нам. Нужно больше шайб доставлять до ворот, и создавать трафик у ворот соперников. Сейчас укажут тренеры на ошибки, постараемся их исправить и добавить в третьем периоде, - сказал наш хоккеист в прямом эфире Первого канала.Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Финляндия - Россия на МЧМ-2021. По итогам встречи будет объявлен бронзовый призер турнира. А чуть позже в финале молодежного ЧМ сыграют США и Канада.