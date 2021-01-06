Хоккеисты молодежной сборной России проиграли матч за 3-е место на чемпионате мира 2021 команде Финляндии со счетом 1:4. При этом, наши забросили первыми шайбу в ворота финнов, но потом получили четыре, две - на последней минуте. Капитан нашей сборной Василий Подколзин после второго подряд проигранного матча попытался назвать причины неудач на турнире:- Где-то не хватило ментальности. Где-то в силу молодости... Надо уметь играть в такие моменты. Одно дело Кубок Карьяла, а другое МЧМ, где команды примерно равны, и всё решают мелочи. Мы как лидеры не так поступили в какие-то моменты. Где-то надо было крикнуть лишний раз, а мы...Как отметил Василий Подколзин, своими действиями в матче против Финляндии команда подставила многих людей - не только тренера, но и вратаря Ярослава Аскарова. По ходу встречи он немало раз спсасал от верных шайб нас:- Часть вины берём на себя. Если команда так проигрывает, виноваты лидеры – капитан, ассистенты. Подставили Аскарова, подставили Ларионова. Надеюсь, дальше у них всё будет хорошо, - приводит слова Подколзина портал \\"Чемпионат\\".Напомним, что сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место. Сегодня чуть позже сборные США и Канады проведут финальный поединок.