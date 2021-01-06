После поражения от сборной Финляндии в матче за 3-е место 1:4 на МЧМ-2021 нашел слова наш главный тренер Игорь Ларионов. Он подвел итог поединка и всего чемпионата в целом, сказав, что немного необычные условия турнира в \\"пузыре\\" помогли сплотиться команде:- Это был новым опытом для нас — быть в «пузыре» такое долгое время. Мы сплотились как команда, много времени проводили вместе.На следующий турнир в конце 2021 года у нас из этого состава могут поехать семь человек, отметил Игорь Ларионов. Однако же сказал, что у него нет претензий к действиям игроков:- У нас 7 игроков, которые в следующем году могут поехать на МЧМ. Этот турнир станет уроком. Нужно всегда искать позитив. Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей.И отдельно наш тренер отдал дань уважения организаторам турнира, которые смогли сделать чемпионат мира в непростое \\"коронавирусное\\" время:- Я хотел бы поблагодарить федерацию хоккея Канады и правительство Эдмонтона за то, что они смогли принять турнир и замечательно его провести, - приводит слова Ларионова портал Sport24.Напомним, что сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место. Сегодня чуть позже сборные США и Канады проведут финальный поединок.