Впервые с 2018 года молодежная сборная России по хоккею осталась без медалей чемпионата мира. В матче за 3-е место наши парни уступили команде Финляндии со счетом 1:4. Для россиян поражение в матче за \\"бронзу\\" стало первым в истории в играх такого ранга. Однако же главный тренер нашей команды отметил, что видит потенциал у хоккеистов, которые играли на МЧМ-2021:- Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше, - приводит слова Игоря Ларионова портал Sport24.Напомним, что сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 по хоккею. Для нашей команды такой итог - первый в истории в матчах за 3-е место. Сегодня уже рано утром 6 января сборные США и Канады проведут финальный поединок.