В Нью-Йорке авиадиспетчеры получили сообщение с угрозами теракта в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, передаёт CBS News.Неизвестные смогли передать своё сообщение, получив доступ к частотам, которые используют авиадиспетчеры.- В среду мы направим самолёт на Капитолий. Сулеймани будет отомщён, - сказано на полученной аудиозаписи.Власти США не посчитали эту угрозу реальной, но начали расследование из-за незаконного получения доступа к частотам, поскольку подобный инцидент может угрожать безопасности полётов.