В России пандемия коронавируса может развиваться по двум сценариям: либо вирус не будет мутировать, и тогда большинство населения приобретёт иммунитет, переболев или вакцинировавшись, либо вирус изменится. Тогда придётся менять вакцину каждый год, как это делают для вакцинации против гриппа, считают российский учёный, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он отметил, что при первом сценарии сформировавшийся иммунитет позволит избавиться от проблемы.- Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию, - добавил учёный в беседе с РИА Новости.Вознесенский также отметил, что пока предсказать развитие ситуации с распространением коронавируса невозможно.