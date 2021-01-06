Беспроводные наушники могут быть источником неионизирующего излучения — низкочастотного электромагнитного поля, как и другие подобные устройства, однако точных доказательств их вреда, как и безопасности, нет. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.- Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск, - отметил эксперт в разговоре с агентством \\"Прайм\\".При этом специалисты американской потребительской организации Consumer Reports заявили, что использование наушников, даже беспроводных, может быть безопаснее, чем подносить к уху смартфон.Антон Куканов рекомендует ограничивать время использования беспроводных наушников для тех, кто опасается вреда беспроводных устройств. Однако большую опасность, по словам эксперта, представляет громкий звук наушников, в особенности при долгом прослушивании.- В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости, - подчеркнул специалист Роскачества.Ранее сайт KP.ru рассказывал, как использование телефона в темноте может сказаться на зрении.