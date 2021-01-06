Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями \\"Круг добра\\". Указ опубликован на сайте Кремля.Ранее о создании фонда в качестве новогоднего подарка президента попросила волонтёр Регина Парпиева, страдающая одним из таких заболеваний.Российские власти планируют пополнять фонд средствами, которые будут платить в качестве налога состоятельные россияне, зарабатывающие более пяти миллионов рублей в год. Предполагаемые поступления в бюджет от повышения налоговой ставки с 13% до 15% оценивается в 60 миллиардов рублей.Главой хосписа назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Сообщается, что фонд будет закупать дорогостоящие и незарегистрированные в России лекарства.В список его пациентов уже вошли девять тысяч детей, страдающих редкими заболеваниями. Для их лечения предполагается 50 различных препаратов. Первые лекарства поставят в Россию уже в январе 2021 года.