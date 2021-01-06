В России за минувшие сутки выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 84 регионах из 85. У 11% из них не было симптомов коронавируса. Общее число заразившихся достигло 3,3 миллиона человек.За сутки выписались после прохождения лечения от коронавируса 23 055 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 2,68 миллиона человек.Скончались от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний 445 пациентов, а всего жертвами COVID-19 в России стали 59 951 человек.Первое место по числу новых заболевших заняла Москва с 5 142 заражёнными, второе - Санкт-Петербург, где выявили 3 341 случай заражения, а третье - Московская область. Здесь заражёнными оказались ещё 1 097 людей.Ранее сайт KP.ru сообщал о двух возможных, по словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, сценариях развития эпидемии коронавируса в России.