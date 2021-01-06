Весной 2021 года может произойти масштабный кредитный кризис, заявил экономист Константин Селянин. Он также отметил, что многие не могут выплачивать взятые ранее ипотечные и потребительские кредиты.- Все программы по кредитным каникулам закончились ещё в ноябре. Динамика \\"плохих\\" долгов - которые не обслуживаются более трёх месяцев - растёт давно, но уже в феврале - марте эта проблема встанет в полный рост: у нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут обслуживать свои кредиты. И если речь идёт об ипотеке, то банки будут забирать залоговое имущество, - объяснил экономист Селянин в беседе с URA.RU.Специалист добавил, что если государство не вмешается, у многих людей отнимут жильё. Поэтому он советует покупать жильё в новом году только в случае крайней необходимости.Ранее сайт KP.ru сообщал, что россияне уже задолжали по ипотеке 8,88 триллиона рублей. Эта цифра на 22,1% выше, чем годом ранее.