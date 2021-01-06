Учёные из лаборатории физики элементарных частиц и ускорителей Fermilab в Калифорнийском технологическом институте смогли вчера, 5 января, впервые передать квантовую информацию на расстояние 44 километров, сообщает издание Science Alert.Уровень точности при передаче по оптико-волоконным сетям составляет более 90%. Эксперты считают, что такое открытие приближает человечество к созданию самого безопасного и самого скоростного квантового интернета.Авторы научной работы отмечают, что это стало первой в истории передачей квантовой информации на несколько десятков километров. Работа позволит выстроить квантовую сеть, по которой станет возможна передача данных в рамках целого населенного пункта.