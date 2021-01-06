Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл попросил в своём рождественском послании помолиться обо всех, кто заболел коронавирусом, и о врачах.- Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания, - сказано в послания патриарха.Глава Русской православной церкви призвал всех верующих помолиться о скорейшем выздоровлении заражённых и о помощи врачам и всем медицинским работникам, \\"самоотверженно борющимся\\" за здоровье и жизни заболевших.Патриарх Кирилл пожелал, чтобы святые дни праздника стали особым временем для совершения добрых дел.Сайт KP.ru следит за празднованием Рождества Христова в России и в мире. Читайте и смотрите прямую онлайн-трансляцию у нас на сайте.