С 1 января в 2021 года в России вступают в силу ограничения, связанные с возрастом тех, кто планирует использовать пиротехнику. Постановление правительства \\"Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации\\" опубликовано на портале правовой информации.Теперь использовать пиротехнические изделия на территории России смогут только те, чей возраст соответствует указанным производителем ограничениям.Помимо возрастных ограничений, применять пиротехнику теперь нельзя в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях жилых домов, на объектах культурного наследия.При этом можно пользоваться хлопушками и бенгальскими свечами, которые соответствуют первому классу опасности. Ранее сайт KP.ru рассказывал, как правильно оказать первую помощь при ожоге от праздничной пиротехники.