Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим другом. Он также отметил, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским не настолько близкие отношения.- Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался, - сказал Лукашенко в интервью телеканалу \\"Россия 1\\".Президент Беларуси также добавил, что власти республики \\"хотят и будут\\" выстраивать отношения с США.Ранее сайт KP.ru сообщал, что во время заседания Высшего евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции, Александр Лукашенко пожелал Путину терпения, назвал нынешние времена непростыми и заявил, что, по ощущениям в Беларуси, \\"острие атак из-за пределов нацелено на Россию\\". Он также заявил, что Беларусь всегда будет поддерживать Россию.